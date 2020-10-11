Государства, продающие Армении вооружение, должны знать, что она применяет его против детей - помощник Президента Азербайджана

Политика 11 октября 2020 14:21 (UTC+04:00)
Государства, продающие Армении вооружение, должны знать, что она применяет его против детей - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государства, продающие Армении вооружение, должны знать, что она применяет его против детей.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал находящийся в настоящее время в Гяндже помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"После этого нападения на Гянджу государства, продающие Армении ракеты, должны подумать об этом. Они должны знать, что преступный режим Армении использует это оружие против гражданских лиц, против детей", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что, предположительно, удар был нанесен армянскими ВС с оккупированных азербайджанских территорий.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)

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