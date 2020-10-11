Призываем международное сообщество решительно осудить зверства Армении - помощник Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Призываем международное сообщество решительно осудить зверства, акт вандализма Армении.
Об этом на брифинге в Гяндже сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.
Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.
"Мы призываем международное сообщество адекватно отреагировать на эти события. Собранные материалы будут доведены до сведения соответствующих международных организаций как через прокуратуру, так и по линии министерства иностранных дел Азербайджана", - сказал Гаджиев.
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