Гянджа подверглась ракетному обстрелу по приказу военно-политического руководства Армении - генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По приказу военно-политического руководства Армении 11 октября против азербайджанского народа был совершен очередной акт терроризма. Находящаяся на большом расстоянии от зоны боевых действий древняя Гянджа с населением свыше 500 тысяч человек - второй по величине город Азербайджана, подверглась ракетному обстрелу со стороны ВС Армении. Погибли девять мирных жителей включая четырех женщин, ранения получили 34 человека.

Как передает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов, организованной в административном здании Гянджинской городской прокуратуры, сказал Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"В связи с этим возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана. В настоящее время на месте проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия. Нами будут использованы все международные и внутренние правовые средства для привлечения к уголовной ответственности военно-политического руководства Армении, совершившей это преступление против человечности и человечества", - подчеркнул он.

(Текст: Турал Гараджаев)