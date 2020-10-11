БАКУ /Trend/ - Завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного обстрела армянскими ВС жилого дома в Гяндже.

Как сообщалось ранее, ВС Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, в два часа ночи 11 октября подвергли ракетному обстрелу находящийся вдали от зоны боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджу. В результате попадания ракеты полностью разрушен многоквартирный дом, многие жители которого остались под обломками.

К месту происшествия были немедленно привлечены соответствующие силы МЧС, из-под завалов здания были извлечены 17 раненых и девять тел.

С учетом информации соответствующих структур о том, что под завалами людей не осталось, поисково-спасательные работы были завершены.

Напомним, что МЧС работает в усиленном режиме. В связи с любой чрезвычайной ситуацией просьба обращаться на горячую линию МЧС "112".

(Текст: Турал Гараджаев)