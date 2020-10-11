В результате армянских обстрелов серьезно пострадала гражданская инфраструктура - генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, грубо нарушая требования гуманитарного перемирия, объявленного с 12:00 10 октября, а также нормы и принципы Женевских конвенций от 1949 года, продолжают террор в отношении гражданского населения Азербайджана.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, сегодня примерно с 17:00 подверглись интенсивному обстрелу армянских ВС из тяжелой артиллерии местность, называемая степью Харамы, и село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района, в результате взрывов пушечных снарядов гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные в боевых условиях оперативно-следственные меры.

(Текст: Турал Гараджаев)