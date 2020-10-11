НПО Азербайджана распространили обращение в связи с убийством женщин и детей в результате обстрела Гянджи Арменией

БАКУ /Trend/ - НПО Азербайджана обратились к президентам России, США и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу и Эмманюэлю Макрону, а также к общественности России, США и Франции в связи с убийством женщин и детей в результате ракетного удара Армении по Гяндже, сообщает Trend.

В обращении говорится:

Уважаемые президенты,

Мы обращаемся к Вам будучи НПО, защищающими права детей и женщин в Азербайджане.

Как известно, 9 октября 2020 года в Москве по инициативе президента России Владимира Путина состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с целью объявить режим прекращения огня в гуманитарных целях.

После встречи, которая длилась около 11 часов, была достигнута договоренность, состоящая из следующих 4 пунктов:

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Однако, к сожалению, армянская сторона, в нарушение всех положений подписанного соглашения, придерживаясь своей лицемерной и агрессивной сущности, продолжает подвергать прифронтовые районы и села, а также города Азербайджана, расположенные вдали от зоны конфликта, сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу, грубо нарушая соглашение о прекращении огня.

Самое прискорбное заключается в том факте, что 11 октября около 4 часов утра,второй по величине город Азербайджана Гянджа с населением более 500 000 человек, расположенный в 80 км от линии фронта, подвергся артиллерийскому обстрелу по приказу военно-политического руководства Армении.

В результате этого варварского и зверского нападения на Армению было разрушено 3 жилых дома, более 7 мирных жителей были убиты и более 33 получили ранения. Среди погибших были дети и женщины. Это преступление Армении является очередным актом геноцида после Ходжалы, совершенного против мирных и невинных азербайджанцев.

Демонстративноенападение Армении на мирное население Азербайджана после вступления в силу режима прекращения огня, а также убийство и ранение десятков людей являются беспрецедентной подлостью и преступлением. Этим преступным деянием Армения еще раз доказала, что никогда не соблюдала достигнутые договоренности и подписанные документы. С другой стороны, ракетный обстрел Арменией Гянджи также показывает, что оккупирующая страна, как и в предыдущие годы, по-прежнему игнорирует Вашу позицию и призыв мирового сообщества, в частности сопредседателей, продолжая грубо нарушать все международные конвенции. Единственная причиной этому служит то, что Армения до сих пор остается безнаказанной, и к оккупирующей стране не применялись какие-либо международные санкции.

Мы, нижеподписавшиеся НПО, ведущие деятельность в сфере защиты прав детей и женщин, призываем Вас и институты гражданского общества Ваших стран предпринять серьезные шаги против Армении, которая лицемерно нарушила режим прекращения огня и убила множество невинных детей и женщин, и остановить агрессора.

Вы, страны, ответственные за урегулирование конфликта, не можете оставаться равнодушными к тому факту, что Армения совершила на глазах у всего мира такое грубое и вопиющее военное преступление. Ваше безразличие к этой агрессии против Азербайджана будет оценено как открытое неуважение к человеческим ценностям, международным праву и международному гуманитарному праву.

Мы надеемся, что общественность Российской Федерации,Соединенных Штатов Америкии Франции также решительно осудит это преступление против человечности, совершенное Арменией, и потребует от руководителей их стран наказать Армению.

Примечание: к настоящему обращению прилагаются фотографии разрушений, нанесенных ракетными ударами Армении 11 октября.