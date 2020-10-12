Минобороны Азербайджана: ВС Армении обстреливают Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы
БАКУ /Trend/ - ВС Армении обстреливают Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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