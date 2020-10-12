Иран осуждает атаки Армении на азербайджанские города

БАКУ /Trend/ - Иран осуждает ракетные удары Армении по азербайджанским городам, жилым массивам, и убийство мирных людей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, Иран выражает сожаление в связи с нарушением гуманитарного перемирия, объявленного между Азербайджаном и Арменией.

"Должны быть начаты переговоры в рамках международного права, к территориальной целостности стран необходимо относиться с уважением и оккупированные территории должны быть освобождены", - сказал Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана добавил, что Тегеран готов поспособствовать достижению устойчивого мира в регионе в рамках переговоров.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)