Иран осуждает атаки Армении на азербайджанские города
БАКУ /Trend/ - Иран осуждает ракетные удары Армении по азербайджанским городам, жилым массивам, и убийство мирных людей.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, Иран выражает сожаление в связи с нарушением гуманитарного перемирия, объявленного между Азербайджаном и Арменией.
"Должны быть начаты переговоры в рамках международного права, к территориальной целостности стран необходимо относиться с уважением и оккупированные территории должны быть освобождены", - сказал Хатибзаде.
Представитель МИД Ирана добавил, что Тегеран готов поспособствовать достижению устойчивого мира в регионе в рамках переговоров.
(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)
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