Азербайджанская армия полностью соблюдает режим гуманитарного прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской стороной о том, что якобы азербайджанская армия сосредотачивает большую силу для того, чтобы войти в Гадрут, а также о том, что идут напряженные бои, является открытой дезинформацией, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Министерство обороны Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия полностью соблюдает гуманитарный режим прекращения огня и не осуществляет никакой активной боевой деятельности", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)