Ракетный обстрел Гянджи и Мингячевира - наглядный пример армянского фашизма - депутат

БАКУ /Trend/ - Ракетный обстрел городов Азербайджана - Гянджи и Мингячевира - наглядный пример армянского фашизма, вандализма.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Мушфиг Джафаров.

Депутат отметил, что в результате ракетной атаки армянских ВС в Гяндже погибли 10 и ранены более 30 человек. Нанесен ущерб инфраструктуре города, транспорту. Все это противоречит принципам международного права, Армения открыто нарушает положения Женевских конвенций, и мировое сообщество, как и в случае с Ходжалинским геноцидом, не демонстрирует должной реакции и на ракетную атаку армянских ВС на Гянджу.

Джафаров напомнил, что договоренность о гуманитарном режиме прекращения огня была достигнута с целью обмена пленными и эвакуации тел с поля боя. Но Армения воспользовалась этим для начала обстрела азербайджанских городов, находящихся вдали от зоны боевых операций.

По его словам, всем известно, что в Армении идет борьба за власть: «С учетом этого руководство Армении видит выход из ситуации в совершении военных провокаций. Но и это обернулось для нее неудачей. Неуклонное продвижение азербайджанской армии еще больше осложняет положение армянских властей».

Джафаров подчеркнул, что главной целью ракетного обстрела Арменией Гянджи и других азербайджанских городов является вовлечение в конфликт третьих сторон, если бы Азербайджан начал отвечать на этот обстрел: «Однако Азербайджан осуществляет антитеррористическую операцию на своей территории, и не ведется на эту провокацию, что еще больше раздражает Армению. Армения, подвергая ракетному обстрелу азербайджанские города, пытается развязать уже тотальную войну. Она воспользовалась гуманитарным перемирием для того, чтобы за это время получить от зарубежных стран вооружение, собрать новые силы».

Депутат добавил, что азербайджанский народ сплотился вокруг Верховного главнокомандующего страны, и настроен на еще большие победы: "Азербайджанская армия и азербайджанское государство не оставят без ответа провокации Армении».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)