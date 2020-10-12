Пострадавший от ракетного обстрела житель Гянджи: Армении никогда не удастся посеять панику в азербайджанском народе

БАКУ /Trend/ - Обстрел армянами Гянджи говорит о безысходности их устремлений.

Об этом в понедельник сказал Trend Фаиг Гулиев, чей дом был полностью разрушен около 2 часов ночи 11 октября, в результате ракетного обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами.

Он сказал, что в тот момент его не было дома: «Я был в ночной смене. Около 2 часов ночи я услышал сильный взрыв. Потом стало известно, что ракета попала в мой дом. Когда я подъехал к дому, то увидел полностью разрушенное здание. Погибли 9 моих соседей, есть раненые. На место происшествия сразу прибыли представители соответствующих структур и начались работы по спасению оставшихся под завалами людей. Но армянам не удастся нас запугать».

По словам Гулиева, население Гянджи верит в Верховного Главнокомандующего и в азербайджанскую армию: «Армянская армия в безысходности, поэтому и берет на прицел мирных жителей. Но пусть они не забывают, что гянджинцы никогда не боялись таких провокаций, среди жителей нашего города никто не сможет посеять панику. Армения в панике от своих неудач. Азербайджанский народ стойкий и мужественный народ и поддерживает свою армию и своего Президента. Осталось очень мало времени, чтобы мы полностью освободили наши захваченные территории от оккупации. Гянджинцы как один готовы вступить в ряды азербайджанской армии и помогать ей».

Отметим, что 11 октября, примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами ракетному обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана - Гянджа. Армения выпустила по Гяндже ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". По последним данным, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четырех женщин. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых 16 женщин и 6 детей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)