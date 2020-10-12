Хикмет Гаджиев: Азербайджан расценивает ракетный обстрел Гянджи как вандализм и варварство

БАКУ /Trend/ - «Ракета «СКАД» является баллистической ракетой средней дальности и способна нести ядерные боеголовки. В целом, если посмотреть на военные операции, проводимые в последнее время в мире, то это один из очень уникальных случаев, когда по городу с населением более 500 тысяч человек была выпущена баллистическая ракета, обладающая большой разрушительной силой».

Об этом в понедельник сказал журналистам в Гяндже помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что это говорит о том, что для военно-политического руководства Армении не существует никаких моральных, этических правил, барьеров, присущих мировой цивилизации: «Мы расцениваем это как вандализм и варварство».

Отметим, что 12 октября руководители дипломатического корпуса в Азербайджане, послы, военные атташе, руководители представительств международных организаций в нашей стране прибыли в Гянджу.

Цель визита заключается в ознакомлении дипломатов с результатами армянских зверств – местами преступлений, совершенных путем безответственных ракетных обстрелов со стороны Армении невинных мирных жителей и энергетической инфраструктуры Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)