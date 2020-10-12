Президент Ильхам Алиев: Сразу после введения режима прекращения огня Армения продолжила свои гнусные действия

БАКУ/Trend/ -Можно сказать, сразу после введения режима прекращения огня Армения продолжила свои гнусные действия. Мы на некоторое время остановились, потому что мы верны своему слову. Мы надеялись, что раз уж объявлено прекращение огня, то после этого нагорно-карабахский вопрос будет урегулирован политическими путями. Потому что мы считали, что военная стадия уже завершилась, агрессор получил урок на поле боя и теперь, считаясь с реальностью, продемонстрирует позитивный подход в дипломатической плоскости. Но, к сожалению, мы не увидели этого, и прекращение огня, которое вступало в силу с 12 часов, было нарушено Арменией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

“Как вам известно, после этого ночью было совершено чудовищное преступление против гражданских лиц. Гянджа подверглась бомбардировке. Город был обстрелян ракетами «Точка-У», в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица»,- сказал глава государства.