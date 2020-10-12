Президент Ильхам Алиев: Несколько населенных пунктов находятся под нашим полным контролем, через определенное время мы выступим с очередными объявлениями

БАКУ/Trend/ - Победоносная Азербайджанская армия ежедневно добивается новых военных успехов. Можно сказать, ежедневно от оккупации освобождается какой-нибудь город или какое-нибудь село, или же территория сел берется под контроль. Сегодня могу сказать, что несколько населенных пунктов находятся под нашим полным контролем. Просто мы еще не вошли в эти населенные пункты, так как с военной точки зрения в этом нет необходимости. Но через определенное время мы выступим с очередными объявлениями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Армения терпит поражение на всех направлениях по всему фронту, поэтому пытается выместить зло, горечь поражения на гражданских лицах. Это их натура. Те, кто учинил Ходжалинский геноцид, совершил и это нападение на Гянджу»,- отметил Президент Ильхам Алиев.