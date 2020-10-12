Армения берет на прицел энергетическую инфраструктуру – руководители дипкорпусов в Мингячевире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 октября руководители дипломатических корпусов в Азербайджане, послы, военные атташе и главы представительств международных организаций в нашей стране после посещения Гянджи побывали в городе Мингячевире.

Как сообщает Trend, дипломатов сопровождают помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков и другие.

Цель визита – ознакомить иностранных дипломатов с армянским зверством – преступлениями Армении, причиной которых стали ракетные обстрелы гражданских лиц и энергетической инфраструктуры с ее стороны.

Ознакомившиеся с военными преступлениями Армении дипломаты были проинформированы о том, что вооруженные силы страны-оккупанта, нарушив требования объявленного режима гуманитарного прекращения огня начиная с 12:00 10 октября, намеренно избрав своей целью мирное население Азербайджана, подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и стратегические объекты нашей страны. Так, 11 октября враг, наряду с Гянджой, примерно в 4 часа ночи избрал в качестве своей мишени и расположенный в более 100 километрах от линии фронта город Мингячевир с населением более 100 тыс.человек, подверг ракетному обстрелу его густонаселенные районы. Главной целью военно-политического руководства Армении наряду с мирным населением являлось также нанесение удара по самой большой теплоэлектростанции на Южном Кавказе «Азербайджан», а также гидроэлектростанции «Мингячевир». В результате обезвреживания ракет силами противовоздушной обороны нашей армии была предотвращена возможная региональная катастрофа. В целом, несколько выпущенных врагом по Мингячевиру с 27 сентября ракет упали на населенные пункты. В результате пострадали мирные жители, в то же время, домам был нанесен серьезный ущерб.

Было сообщено, что атаки ВС Армении на электрические станции в Мингячевире, невзирая на соглашение о гуманитарном прекращении огня, являются очередными преступлениями, направленными против энергетической и экологической безопасности в регионе.

Отметим, что по данным на 12 октября, в результате атак ВС Армении в целом погибло 41 гражданское лицо, еще 207 человек получили ранения. Количество пришедших в негодность гражданских объектов составляет 148, многоквартирных жилых зданий – 57, жилых домов – 1185.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )