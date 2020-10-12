Президент Ильхам Алиев: Мы отомстили на поле боя за вчерашние потери в Гяндже

БАКУ/Trend/ - Конечно, после такого варварского обстрела Гянджи это возмущает каждого азербайджанца, требуется адекватный ответ. Но мы даем ответ на поле боя. Мы отомстили на поле боя за вчерашние потери. Наше отношение таково: мы никогда не воевали и сегодня не воюем с гражданскими лицами. Это – одно из качеств, отличающих Азербайджан от Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Поэтому для обеспечения устойчивого прекращения огня Армения, в первую очередь, должна понять, что освобожденные от оккупации земли они больше не увидят и не вернутся туда. Для них это совершенно невозможно. Что бы ни говорили, как бы их ни поддерживали, этого не будет. Мы пришли на эти земли, это земли наших предков. Ни одна сила не сможет выбить нас оттуда. Чем раньше они это поймут, тем лучше для них, потому что для устойчивого прекращения огня обе стороны должны быть привержены ему»,- сказал глава государства.