Президент Ильхам Алиев: Для устойчивого прекращения огня обе стороны должны быть привержены ему

БАКУ/Trend/ - Для устойчивого прекращения огня обе стороны должны быть привержены ему. Мы привержены этому.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Мы соблюдали прекращения огня, вступившее в силу с 12 часов дня, но, увидев, что Армения нарушает его, естественно, мы не могли не отреагировать. Мы должны защищать себя. Таким образом, можно сказать, прекращение огня вступило в силу, но в реальной жизни не произошло»,- сказал Президент Ильхам Алиев.