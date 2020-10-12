Президент Ильхам Алиев: Для устойчивого прекращения огня обе стороны должны быть привержены ему
БАКУ/Trend/ - Для устойчивого прекращения огня обе стороны должны быть привержены ему. Мы привержены этому.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
«Мы соблюдали прекращения огня, вступившее в силу с 12 часов дня, но, увидев, что Армения нарушает его, естественно, мы не могли не отреагировать. Мы должны защищать себя. Таким образом, можно сказать, прекращение огня вступило в силу, но в реальной жизни не произошло»,- сказал Президент Ильхам Алиев.
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