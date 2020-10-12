Президент Ильхам Алиев: Наши вынужденные переселенцы вернутся и в Шушу, и в Ханкенди

БАКУ/Trend/ - Считаю, что достигнутые в Москве договоренности полностью отвечают нашим интересам, так как в нем, в первую очередь, предусматривается обмен на гуманитарной основе телами погибших, пленными. Мы хотели этого с первого дня. Но Армения не шла на это.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Есть и другие очень важные политические моменты. Один из них – восстановление переговоров, обсуждений, продолжение субстантивных переговоров на основе базовых принципов. А базовые принципы отвечают нашим интересам, так как они предусматривают вывод армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Там указано, что на первом этапе армянские вооруженные силы выводятся из пяти районов, на втором – еще из двух районов. После этого, естественно, все вынужденные переселенцы возвращаются в регионы, где жили раньше. А это означает, что наши вынужденные переселенцы вернутся и в Шушу, и в Ханкенди, после чего может быть обеспечено политическое решение данного вопроса»,- сказал глава государства.