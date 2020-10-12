Президент Ильхам Алиев: Почему бы и Турции не быть сопредседателем, она и так член Минской группы

БАКУ/Trend/ - Почему бы и Турции не быть сопредседателем, она и так член Минской группы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Я неоднократно говорил об этом. Еще раз хочу сказать, что Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании данного вопроса. Мне также известно, что некоторые турецкие органы печати пишут, мол, почему Турции не было в Москве. Естественно, на нынешнем этапе это не предусматривалось. Да и перед Турцией не стояла такая задача. Это – не процесс переговоров. Это просто прекращение огня на гуманитарных основах. То есть, это не было мероприятием, организованным для проведения переговоров. До сегодняшнего дня переговоры ведутся в рамках Минской группы. Однако эти переговоры неэффективны и не дали никакого результата. На протяжении почти тридцати лет нам путем переговоров не вернули ни сантиметра земли. Поэтому я тоже абсолютно справедливо сказал, что Минская группа была сформирована в 1992 году, и у нас нет никакой информации о том, на каких основах она была сформирована. Если взглянуть на состав Минской группы, то можно увидеть, что в нее входят и страны, расположенные далеко от этого региона, не имеющие с ним никакой связи и никогда не интересовавшиеся конфликтом. Их присутствие там носит формальный характер. Хорошо, если мы хотим урегулировать этот конфликт, - а мы хотим этого, - то должны быть такие страны, которые обладали бы и силой, и влиянием, и чтобы этот состав не был односторонним. Обратите внимание на деятельность армянских диаспор в странах, являющихся сейчас сопредседателями Минской группы. Во всех трех странах армянские диаспорские организации обладают большими политическими возможностями. Благодаря этим политическим возможностям они влияют на должностных лиц данных стран. То есть, насколько это справедливо? Почему бы и Турции не быть сопредседателем, она и так член Минской группы. Поэтому наша политика вполне логична, в ней есть подход, рассчитанный на результат.

Геополитические реалии изменились. Нельзя сравнивать ситуацию в 1992 году с нынешней. Сегодня Турция является силовым центром не только в регионе, но и в мировом масштабе. Многие на Западе не хотят принимать этого, это их раздражает. Они привыкли к тому, что, к сожалению, в прошлом веке порой их слова имели высокую ценность в турецкой политике. Но сегодня Турция проводит абсолютно независимую политику и превратилась в силу в мировом масштабе. Какой вопрос в нашем регионе решается без Турции? Посмотрите, Турция говорит свое слово в Сирии, в Ливии, на Среднем Востоке, в нашем регионе, и это - реальность. С ней надо считаться»,- сказал Президент Ильхам Алиев.