Террорист АСАЛА вновь принимает участистие в боях в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Жильбер Минасян, приговоренный к пожизненному заключению во Франции в 1984 году за участие в операциях армянской террористической организации АСАЛА, бежит из Марселя в Армению в конце 1980-х годов. В это время в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои.

Как передает в понедельник Trend, познакомившись в Ереване с Леонидом Азхалдяном Жильбер стал одним из инициаторов создания Независимой армянской армии. Ставшего впоследствии командующим армией Минасяна называют Овсепом Овсепяном. На передовой плечом к плечу с Жильбером, который овладел секретами военного дела под командованием главного командира Леонида, также сражались несколько французов.

После того как Леонид скончался от пулевого ранения в 1992 году, Минасян берет на себя руководство армией оккупантов. Первого апреля 1993 года Жильбер и еще 107 армян впервые ступили на территорию оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Через год, после объявления режима прекращения огня, Минасян возвращается в Ереван. Подождав некоторое время, он возвращается во Францию на основании доверенности, полученной благодаря регулярным визитам. Повторно арестованный во Франции в 2004 году Жильбер, получив свой паспорт после девяти лет тюрьмы, возвращается к своим друзьям в Марсель.

Несмотря на то, что сегодня ему 64 года, события в Нагорном Карабахе не давали Жильберу покоя в течение 15 дней. И в пятницу, прямым рейсом он возвращается в Армению, и сразу же отправляется на фронт, чтобы сражаться вместе с солдатами армии-оккупанта в Карабахе.

Этот террорист и в настоящее время принимает участие в боях против Азербайджана.