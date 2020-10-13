Президент Ильхам Алиев выступил с видеообращением на церемонии открытия 71-го виртуального Международного конгресса астронавтики (Версия 2)

Первая версия - 12 октября, 20:46.

БАКУ /Trend/ - 12 октября состоялся виртуальный 71-й Международный конгресс астронавтики на тему "Запуск киберкосмоса".

Как передает Trend, на церемонии открытия конгресса было представлено видеообращение Президента Ильхама Алиева.

Президент Международной федерации астронавтики Паскаль Эренфройнд: Вглядываясь в будущее, давайте посмотрим на Азербайджан, Баку, где в 2023 году пройдет Международный конгресс астронавтики. Ваши превосходительства, рада передать слово Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Уважаемые дамы и господа, сердечно приветствую вас из столицы Азербайджана Баку. В 2023 году Азербайджан будет принимать Международный конгресс астронавтики. В первую очередь, хочу поблагодарить членов, Бюро и комитеты Международной федерации астронавтики за поддержку нашей кандидатуры. Однажды – в 1973 году Азербайджан принимал Международный конгресс астронавтики. Таким образом, проведение в нашей столице через 50 лет – в 2023 году второго конгресса будет иметь символическое значение. Однако в то время Азербайджан не был независимым. Он входил в состав Советского Союза, являлся одной из его 15 республик. Избрание Азербайджана в 1973 году страной, принимающей конгресс, продемонстрировало высокий интеллектуальный и технический потенциал Азербайджана. Через три года мы увидим вас в Баку. Возвращение конгресса спустя пятьдесят лет в наш город, но теперь уже столицу независимого Азербайджана, будет иметь очень символическое значение.

В период независимости Азербайджан добился грандиозного развития. Азербайджан является одной из активных стран на международной арене. Сегодня Азербайджан председательствует во второй после Организации Объединенных Наций международной структуре – Движении неприсоединения. Наши экономические показатели нашли отражение в статистике. За последние 17 лет валовой внутренний продукт увеличился втрое, уровень бедности снизился с 50 до 5 процентов, внешний долг составляет около 20 процентов валового внутреннего продукта, наши резервы в 6 раз превышают внешний долг.

В настоящее время национальные ресурсы служат нашему развитию, одним из основных приоритетов является превращение природных ресурсов в человеческий капитал.

Сегодня Азербайджан – член космического клуба и своими 3 спутниками планирует продолжать деятельность в этом направлении. Уверен, что предстоящий в 2023 году в нашей столице конгресс придаст дополнительный стимул развитию космической промышленности в стране.

Желаю вам успехов и до встречи в 2023 году в Баку. Благодарю.

Паскаль Эренфройнд: Господин Президент, большое спасибо за это вдохновляющее выступление. С нетерпением ждем поездку в Баку в 2023 году.

Отметим, что основу развития космической промышленности в Азербайджане заложил великий лидер Гейдар Алиев. Об этом наглядно свидетельствует проведение в нашей стране в 1973 году Международного конгресса астронавтики. Наряду с высоким интеллектуальным потенциалом нашего народа, это мероприятие продемонстрировало всему миру и технический потенциал. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику великого лидера. Под руководством главы государства в последние годы в нашей стране проделана значительная работа по развитию науки, технологий, ИКТ, в том числе космической промышленности. Подготовка и реализация космических программ вошли в историю как одни из самых больших успехов периода нашей независимости. Азербайджан стал активным членом всемирного космического клуба после запуска на орбиту за последние пять лет трех спутников. Тем самым Азербайджан доказал, что является одной из ведущих стран в сфере ИКТ. Проведение в Баку в 2023 году Международного конгресса астронавтики, являясь показателем международного авторитета Азербайджана, связано также с большими успехами нашей страны в сфере ИКТ в последние годы.

Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года. 71-й конгресс, проведение которого планировалось в этом году в городе Дубай ОАЭ, из-за пандемии COVID-19 был перенесен Международной федерацией астронавтики на следующий год. Однако для обеспечения последовательности мероприятия Федерация, членами которой являются 407 организаций, представляющих 71 страну, проводит нынешний конгресс 12-14 октября в виртуальном формате. Этот конгресс является глобальной платформой, собирающей вместе более 6 тысяч специалистов из 70 стран мира, в числе которых руководители ведущих агентств, научных центров и международных организаций в космической сфере, известные ученые, высококвалифицированные профессионалы из частного сектора, молодые исследователи и студенты.