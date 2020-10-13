Президент Ильхам Алиев: В 2023 году Азербайджан будет принимать Международный конгресс астронавтики

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Азербайджан будет принимать Международный конгресс астронавтики.

Как передает Trend, об этом 12 октября в видеообращении участникам виртуального 71-го Международного конгресса астронавтики заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в 1973 году Азербайджан принимал Международный конгресс астронавтики: "Таким образом, проведение в нашей столице через 50 лет – в 2023 году второго конгресса будет иметь символическое значение. Однако в то время Азербайджан не был независимым. Он входил в состав Советского Союза, являлся одной из его 15 республик. Избрание Азербайджана в 1973 году страной, принимающей конгресс, продемонстрировало высокий интеллектуальный и технический потенциал Азербайджана. Через три года мы увидим вас в Баку. Возвращение конгресса спустя пятьдесят лет в наш город, но теперь уже столицу независимого Азербайджана, будет иметь очень символическое значение".