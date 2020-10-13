Уничтожено большое количество живой силы и техники ВС Армении по всему фронту

БАКУ /Trend/ - Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия, подразделения вооруженных сил Армении, проведя перегруппировку и передислокацию сил, предприняли попытку атаковать небольшими группами позиции азербайджанской армии в некоторых направлениях фронта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

В ночь с 12 на 13 октября общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной.

В результате действий, предпринятых азербайджанской армией, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы противника, три РСЗО БМ-21 «Град», один ЗРК «Тор-М2КМ», одна ЗСУ-23-4 «Шилка», две БМП-2, три пушки 2А36 "Гиацинт-B", одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица-пушка Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника.

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий личный состав 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, занявший позиции на оборонительном участке, был уничтожен, живая сила 1-го мотострелкового полка, численностью до одной роты, был заманена в засаду, передвигающаяся автомобильная техника была уничтожена.

Колонна автомобильной техники 4-го мотострелкового полка, передвигающаяся в Аскеранском направлении, а также группа добровольцев, двигавшаяся из населенного пункта Сисиан в Армении в направлении оккупированных территорий Азербайджана, были уничтожены огневым ударом.

В подразделениях армянской армии, сопротивление которой полностью сломлено, наблюдаются случаи массового дезертирства.

Войска азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного перемирия, сохраняют оперативное преимущество на всем фронте.

(Текст: Кямаля Сеидова.)