Уничтожен ракетный комплекс, на фоне которого Пашинян делал "селфи" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ", заказанный Арменией у России в декабре прошлого года, сегодня уничтожен армией Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, о закупке Арменией зенитно-ракетного комплекса Тор-М2КМ в декабре прошлого года сообщил сам Никол Пашинян в социальной сети. Он даже сделал и поделился "селфи" на фоне военной техники.

Тогда он заявил, что Армения является вторым после Индии заказчиком ЗРК "Тор-М2КМ".

Согласно информации министерства обороны, в результате действий, предпринятых азербайджанской армией на различных направлениях фронта, было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы и военной техники ВС Армении. Среди них есть один ЗРК "Тор-М2КМ".

Помимо этого, уничтожены и выведены из строя три РСЗО БМ-21 "Град", одна ЗСУ-23-4 "Шилка", две БМП-2, три пушки 2А36 "Гиацинт-Б", одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники, ВС Армении, которые не соблюдали гуманитарный режим прекращения огня

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)