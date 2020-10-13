Глава МЧС Азербайджана находится в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров осмотрел в Гяндже территории, по которым пришелся ракетный удар, нанесенный армянскими ВС.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, министр ознакомился с состоянием жилых зданий и гражданских объектов, разрушенных в результате военного преступления Армении.

Встретившись с жителями, глава МЧС сказал, что для обеспечения безопасности населения и устранения возникающих проблем принимаются все необходимые меры.

(Текст: Турал Гараджаев)