Глава МЧС Азербайджана находится в Гяндже (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров осмотрел в Гяндже территории, по которым пришелся ракетный удар, нанесенный армянскими ВС.
Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, министр ознакомился с состоянием жилых зданий и гражданских объектов, разрушенных в результате военного преступления Армении.
Встретившись с жителями, глава МЧС сказал, что для обеспечения безопасности населения и устранения возникающих проблем принимаются все необходимые меры.
(Текст: Турал Гараджаев)
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