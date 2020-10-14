Экс-премьер Чехии направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Чехии в 2009-2010 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Ян Фишер направил во вторник Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Очень обеспокоен известиями о недавней эскалации в Нагорном Карабахе. Ничто не может оправдать нападение на родину Низами Гянджеви - город Гянджа, где был основан Международный центр Низами Гянджеви, убийство детей, разрушение городов.

Резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 должны быть выполнены, необходимо уважать суверенитет стран.

Господин Президент, выражаю Вам признательность за постоянную поддержку деятельности Международного центра Низами Гянджеви, работу которого мы координируем как одна семья при постоянной поддержке наших сопредседателей Вайры Вике-Фрейберги и Исмаила Серагельдина.

Все мы верим, что в скором времени будет найден путь выхода из этой ситуации", - говорится в письме.