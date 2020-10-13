Отношения России и Азербайджана будут укрепляться, служа развитию и благополучию двух стран - эксперт

БАКУ/ Trend/ - Российско-азербайджанские отношения за последние десятилетия очень динамично развиваются, вместе с тем, еще есть огромное поле деятельности для того, чтобы эти отношения стали еще глубже и способствовали развитию взаимных связей, сказал во вторник Trend доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов.

Среди перспективных сфер развития российско-азербайджанских отношений Ниязи Ниязов считает область туризма и приграничной торговли.

"Несмотря на тяжёлую ситуацию, которая сложилась в связи с пандемией, стороны могут предпринять очень важные шаги, направленные на расширение рамок приграничного сотрудничества, в первую очередь - в социально-гуманитарной сфере и в торговле.

Отношения в области науки и техники видятся очень перспективными. Но тут необходимо учитывать, что Азербайджан должен четко понимать на каких условиях, и какие кадры он хотел бы подготовить в России. Со своей стороны Азербайджан, имея большой опыт в области добычи нефти в морской среде, наверняка может предложить свои услуги по подготовке специалистов", - отметил он.

Ниязов также подчеркивает, что многообещающе выглядят сфера туризма, и те проекты, о которых давно говорили стороны, но которые, в связи с пандемией, "заморозились".

"Курирование круизных лайнеров вдоль побережья Каспия от России до Баку и обратно – это очень перспективное направление взаимодействия.

В гуманитарной сфере также видятся взаимные визиты политических деятелей, правда, они не будут иметь большого резонанса, в данном случае возможен более широкий обмен студенческими массами", - добавил доцент кафедры Санкт-Петербургского государственного университета.

Ниязи Ниязов отмечает, что укрепление российско-азербайджанских отношений будет служить развитию и благополучию обеих стран.

"С учетом тех связей, которые сегодня есть, нельзя сказать, что существуют какие-то сверхординарные сферы взаимодействия, которые не были бы охвачены сторонами. Надеемся, что отношения России и Азербайджана будут и дальше укрепляться, и служить развитию и благополучию двух стран", - подытожил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)