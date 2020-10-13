МИД: Зограб Мнацаканян пытается исказить ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В заявлении министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, озвученном во время его официального визита в Россию, традиционно содержится ряд не соответствующих действительности высказываний. Они нацелены на искажение ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и на введение в заблуждение международного сообщества.

Об этом во вторник сказали Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, озвученное во время его официального визита в Россию.

В этой связи МИД Азербайджана напоминает, что нынешнее военно-политическое руководство Армении в течение последних двух лет целенаправленно предпринимало шаги по обострению ситуации вокруг конфликта. Эти шаги заключаются в провокационных заявлениях и других мерах, которые серьезно срывают переговорный процесс и загоняют его в тупик. В их число входят многочисленные практические шаги по усилению незаконных последствий агрессии Армении против Азербайджана и продолжающейся военной оккупации международно признанных территорий Азербайджана. Наиболее яркими примерами этого являются фраза "Карабах - это Армения, точка", военная концепция "новая война за новые территории", военная провокация в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе в июле 2020 года, деятельность по заселению оккупированных территорий ливанскими армянами.

"Нападение вооруженных сил Армении на Азербайджан 27 сентября является очередным шагом в деструктивной политике, проводимой с целью эскалации напряженности. Как суверенное государство Азербайджан предпринял соответствующие шаги в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В результате ряд азербайджанских территорий был освобожден от армянской оккупации. К сожалению, армянская сторона прибегает к традиционной тактике террора и подвергает интенсивному обстрелу гражданское население и инфраструктуру Азербайджана, включая населенные пункты и людей вдали от зоны конфликта. С 27 сентября в результате армянского обстрела убиты 42, ранены 206 азербайджанских мирных жителей, разрушено 1479 домов, 66 многоквартирных домов и 241 объект инфраструктуры.

Проявив добрую волю, азербайджанская сторона положительно откликнулась на обращения России, приняла участие во встрече трех министров в Москве и провела там конструктивные переговоры. Азербайджанская сторона заявила о своей приверженности гуманитарному режиму прекращения огня, согласованному на встрече, и соответствующим образом проинструктировала свои вооруженные силы.

Однако армянская сторона пошла по совершенно иному пути. Ее вооруженные силы обстреляли из минометов азербайджанскую медицинскую бригаду, собирающую тела армянских военнослужащих возле села Суговушан Тертерского района Азербайджана. В результате тяжело ранен один азербайджанский работник медицинской службы. Кроме того, 11 сентября в два часа ночи вооруженные силы Армении выпустили баллистическую ракету по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана. Ракета сравняла с землей многоквартирное жилое здание. Скончались 10 гражданских лиц, и многие другие, включая детей, получили ранения.

Дипломатические действия Армении после московской встречи также на виду. В заключительном заявлении московской встречи подтверждается приверженность существующему формату переговоров и предусматривается начало предметных переговоров на основе базовых принципов. Азербайджанская сторона заявила о готовности начать переговоры в ближайшее время. Армянская сторона, в свою очередь, сразу же начала делать заявления, которые в одностороннем порядке неточно интерпретируют заявление московской встречи, а также отражающие лозунги самоопределения и признания незаконного режима, установленного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Азербайджанская сторона считает такой подход совершенно деструктивным, поскольку он нарушает нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции ОБСЕ, а также пункты заявления московской встречи", - сказали в МИД Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)