Члены Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии в 1997-2002 годах Петар Стоянов и заместитель премьер-министра Грузии в 2001-2012 годах, министр иностранных дел в 2008 году Эка Ткешелашвили направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.

"Ваше превосходительство,

От имени членов Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в азербайджанском городе Гянджа – родине Низами Гянджеви.

Мы, как часть международного сообщества, выражаем нашу обеспокоенность и печаль в связи с недавним нарушением соглашения о прекращении огня, достигнутого в 1994 году. Продолжение нынешней ситуации представляет опасность стабильности во всем регионе, и вовлечение в конфликт третьих сторон остается постоянной угрозой.

При необходимости поддержки в реализации принятых Советом Безопасности ООН резолюций номер 822, 853, 874 и 884 готовы оказать помощь нашим совместным опытом с целью устойчивого мирного разрешения проблемы в рамках обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Работая в координации с нашими сопредседателями и генеральным секретарем, мы организовываем в Международном центре Низами Гянджеви еженедельные видеоконференции для пропаганды этого вопроса на международной арене.

Господин Президент, наряду с чувствами скорби, просим принять также наше глубокое уважение и почтение к Вам", - говорится в письме.