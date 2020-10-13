Итальянские парламентарии осуждают ракетные удары Армении по Гяндже

БАКУ /Trend/ - Сенатор итальянской партии "Лига", председатель группы итальяно-азербайджанской межпарламентской дружбы и член комиссии итальянского Сената по внешним связям Стефано Лучиди, депутат от партии "Лига" и председатель Ассоциации итальяно-азербайджанской межпарламентской дружбы Росанна Больди, а также сенатор, заместитель председателя политической группы "Вперед, Италия" и заместитель председателя Ассоциации итальяно-азербайджанской межпарламентской дружбы Мария Ризотти выступили в СМИ и социальных сетях с резким осуждением ракетных обстрелов Арменией различных населенных пунктов Азербайджана, повлёкших гибель и ранение множества гражданских лиц и грубо нарушивших договорённость о гуманитарном прекращении огня.

Как сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, сенатор Стефано Лучиди в своём заявлении на эту тему отметил, что правительству Италии следует резко осудить нарушение Арменией достигнутой в Москве договорённости о прекращении огня. Сенатор подчеркнул, что обеспечение стабильности в этом регионе очень важно и с точки зрения безопасности его населения, и для интересов Италии.

Итальянский сенатор Мария Ризотти, выступая с заявлением, отметила, что Азербайджан внял призывам международного сообщества к прекращению огня, хотя и является страной подвергшейся военной агрессии. Случившееся за прошедшие сутки в очередной раз свидетельствует о том, что Армения усилила напряжённость, грубо нарушив прекращение огня. В итоге армянских ракетных ударов погибли 10 гражданских лиц (включая маленьких детей) и ещё 34 были ранены.

Итальянский сенатор заявила о моральном обязательстве немедленно остановить вооружённые силы Армении, совершившие геноцид азербайджанского населения и военные преступления против него.

В окончании своего заявления, сенатор призвала международную общественность и правительство Италии резко осудить эти зверские действия против азербайджанского народа, а Армению – вывести свои войска с территории Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)