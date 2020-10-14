Полад Бюльбюль оглу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с послом Черногории в России

БАКУ /Trend/ - 13 октября посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу принял по его просьбе новоназначенного посла Черногории в Российской Федерации Милорада Шчепановича.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства, поздравив своего коллегу с назначением в Россию, Полад Бюльбюльоглу пожелал ему успехов в его дипломатической миссии и проинформировал противоположную сторону о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Российской Федерации.

В ходе встречи было отмечено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Черногорией, важность их дальнейшего углубления и наличие для этого достаточного потенциала. Было отмечено, что тесное сотрудничество двух стран и взаимная поддержка на международном уровне свидетельствуют о растущем развитии отношений.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Бюльбюльоглу ознакомил своего собеседника с его историей, правовыми аспектами и последствиями, а также с военными операциями, проводимыми нашей армией, чтобы заставить государство-аккукпанта принудить к миру в нагорно-карабахском регионе. До сведения противоположной стороны была доведена информация об армянских провокациях, обстреле населенных пунктов и мирных жителей в городах за линией фронта. Было сказано, что военные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, привели к большому количеству жертв среди гражданского населения.

Посол отметил, что нападения военно-политического руководства Армении на мирных жителей, и тем самым грубые нарушения гуманитарного права, являются основанием для международной ответственности и должны быть осуждены мировым сообществом.

По словам Бюльбюльоглу, сложившаяся ситуация возникла именно из-за того, что Армения пренебрегает соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, требованиями документов, принятыми в рамках международных региональных организаций, предложениями, внесенными в течение десятилетий переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ и призывами стран-сопредседателей, входящих в группу, о недопустимости статуса-кво, а также из-за безответственности нынешнего руководства оккупирующей страны.

Поблагодарив за прием и предоставленную информацию, Шчепанович подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана и всегда готова к сотрудничеству.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.