Минобороны Азербайджана: Цель лживой информации, распространяемой минобороны Армении, - отвлечь мировую общественность

БАКУ /Trend/ - Представитель военного ведомства Армении вынужден ежедневно выступать перед прессой с сообщениями, не соответствующими действительности и ложными статистическими данными о потерях.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, его цель - прикрыть неудачи армянских вооруженных сил, которые неся крупные потери на фронте, оставляют наши населенные пункты, успокоить свой народ и в то же время этими провокационными сообщениями отвлечь внимание мировой общественности.

"Еще раз официально заявляем, что, в отличие от Армении, азербайджанская армия строго соблюдает режим гуманитарного прекращения огня", - сообщили в минобороны.