Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - 13 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, достигнутое на встрече в Москве, вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанских мирных жителей и гражданские объекты, города, расположенные далеко за линией фронта, чем Армения в очередной раз грубо нарушила международное гуманитарное право и свои обязательства.

Чавушоглу выразил серьезную обеспокоенность по поводу нападений на мирных жителей, подчеркнув важность прекращения оккупационной политики Армении. Глава МИД Азербайджана поблагодарил братскую Турцию за постоянную поддержку справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве.