Мир должен увидеть Армению такой, какая она есть - властолюбивой пропагандистской машиной - американский военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Мир должен увидеть Армению такой, какая она есть - властолюбивой пропагандистской машиной, которая использует ложь и манипуляции, чтобы заполучить поддержку, сказал Trend в среду военный эксперт из США Бенджамин Миник.

Как отмечает Миник, Армения одержима идеей нанести как можно больший ущерб Азербайджану.

«Армения публично заявила, что нападет на гражданские объекты и посеет максимальный хаос, чтобы заставить Азербайджан отказаться от позиции касательно оккупированных территорий», - сказал эксперт.

Комментируя нападение армянских ВС на азербайджанский город Гянджа, Миник сказал, что, хотя уничтожение инфраструктуры является первой и основной целью во время войны, вооруженные силы Армении пошли дальше и напали на женщин и детей.

Это, как отметил эксперт, показывает, что реальной целью была попытка дальнейшего расширения территории конфликта.

"Армянские вооруженные нарушают международное право, отказываясь уйти с оккупированных территорий Азербайджана. Мировому сообществу необходимо призвать армянскую сторону к выполнению резолюций ООН по конфликту", - сказал Миник..

(Автор: Наргиз Садыхова)