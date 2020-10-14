Минобороны: Азербайджанский Су-25 не поднимался в воздух и не был сбит

БАКУ /Trend/ - Сегодня министерство обороны Армении вновь распространило сообщение о якобы сбитом боевом самолете Су-25, принадлежащем ВВС Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.

"Минобороны Азербайджана еще раз официально заявляет, что боевые авиационные средства ВВС Азербайджана не применяются и ни один боевой самолет Су-25 не был поднят в воздух", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)