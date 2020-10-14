В случае атак с территории Армении Азербайджан сохраняет за собой право обезвреживания легитимных военных целей - помощник Президента (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В случае атак с территории Армении Азербайджан сохраняет за собой право обезвреживания легитимных военных целей.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в период гуманитарного прекращения огня армянские вооруженные силы продолжают артиллерийские и ракетные атаки на азербайджанские города.

Гаджиев подчеркнул, что ракетные атаки на Азербайджан осуществляются с территории Армении.

«Армения пытается расширить географию конфликта и привлечь в него третьи стороны. У Азербайджана нет каких-либо военных целей на территории Армении. 11 октября баллистическая ракета «СКАД» по Гяндже тоже была выпущена с территории Армении. Применение ракеты типа «СКАД», обладающей большой разрушительной силой, против гражданских лиц вне боевой зоны - это первый случай на пространстве ОБСЕ, и в целом один из редких случаев, наблюдаемых в последних военных конфликтах в мире», - сказал он.