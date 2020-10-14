Министерство обороны Азербайджана предупредило Армению

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Армении признало, что уничтоженные огнем оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) стояли на боевом дежурстве на не имеющей гражданских объектов и инфраструктуры территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана и находились в состоянии готовности к применению, сообщает в среду Trend со ссылкой Минобороны Азербайджана.

Эти ОТРК были нацелены на гражданские объекты и инфраструктуру на территории Азербайджана. Утверждения министерства обороны Армении о том, что населенные пункты Азербайджана не были обстреляны с территории Армении, являются явной ложью.

Неоспоримым фактом является то, что Гянджа, Мингячевир и другие населенные пункты Азербайджана подвергались обстрелу с территории Армении.

У Азербайджана нет никаких военных целей и интересов на территории Армении. Наоборот, Армения, обстреливая со своей территории населенные пункты Азербайджана, умышленно пытается расширить географию конфликта.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что в целях обеспечения безопасности своего гражданского населения и населенных пунктов, Азербайджан и дальше оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели.

(Текст: Кямаля Сеидова.)