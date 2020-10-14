Президент Ильхам Алиев: Нападение на Гянджу еще раз показало кто не хочет прекращения огня

БАКУ/Trend/ - Турция еще раз, как всегда, открыто и однозначно поддержала нас в данном вопросе. Заявления моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана, других высокопоставленных лиц стали еще одним проявлением братской позиции. Пакистан и его Премьер-министр, проявив большую солидарность, выступили с очень позитивным заявлением, так же и другие страны.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью телеканалу «Haber Türk», говоря о реакции международных организаций и международной общественности на нападение Армении на Гянджу.

«Но я не могу сказать, что это получило широкий размах в мировом масштабе. Хотя всем это ясно как божий день. Принимается решение о режиме прекращения огня, но не прошло и дня, как организуется такое подлое нападение. Это еще раз показывает кто не хочет прекращения огня», - подчеркнул Президент.

Отметив, что цель Азербайджана – возвратить своих граждан на все оккупированные земли, глава государства отметил: «Я сказал, что прекращение огня даст возможность, чтобы этот вопрос перешел из военной плоскости в политическую, дипломатическую плоскость. Чтобы этот вопрос решался в дипломатической плоскости за столом переговоров, чтобы Армения покинула земли, все еще остающиеся под оккупацией, граждане Азербайджана вернулись туда и установился мир. Но, очевидно, у Армении были совершенно другие планы. Они считали, что используя прекращение огня, злоупотребляя им, смогут несколько смягчить свое военное поражение, выиграть время, мобилизовать новые силы и, таким образом, продолжить нападения на Азербайджан. Но они просчитались. Я сказал, что если Армения не будет вести себя должным образом, то пожалеет об этом, и был прав».