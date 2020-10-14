Президент Ильхам Алиев о модели связанной с Карабахом после его освобождения

БАКУ/Trend/ - Наша позиция основана на исторической справедливости, международном праве и существующем в мире положительном опыте. То есть, на первом этапе армянские вооруженные силы выводятся из оккупированных районов. В принципе данный вопрос уже закреплен в рамках Минской группы - пять районов, затем два района, после этого из самого Нагорного Карабаха, Шуши, Ханкенди – во многих селах там жили азербайджанцы, - граждане Азербайджана возвращаются туда, и продолжаются переговоры, связанные с будущим Нагорного Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

"Мы еще больше приблизимся к миру. Поэтому в нашей позиции, связанной с проживающими там армянами, изменений нет. Азербайджан – многонациональное государство. В различных местах Азербайджана, прежде всего в городе Баку, проживают тысячи армян, и они - наши граждане. В нашей стране проживают представители многих национальностей, и это делает нашу страну сильнее. Поэтому армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, пусть не беспокоятся. После того, как мы избавим их от режима этой криминальной хунты, они будут жить лучше, в более надежных, более безопасных условиях, их благосостояние повысится, потому что в настоящее время там царит нищета»,- сказал Президент Ильхам Алиев. «Мы вложим туда инвестиции, будем осуществлять там социальные программы, у нас будут программы, связанные с созданием рабочих мест. Все это станет новым этапом для проживающих там армян и азербайджанцев, которые туда вернутся", - отметил глава государства.