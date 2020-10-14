Президент Ильхам Алиев: Пусть армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе знают, что азербайджанский народ – не враг им

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский народ очень добрый. Именно поэтому в Азербайджане живут представители десятков других народов, живут мирно и достойно. Поэтому я абсолютно убежден в том, что армяне и азербайджанцы смогут вместе жить в этих регионах. Так же, как сегодня живут в других местах Азербайджана, так же, как, к примеру, в Грузии. В Грузии проживают более 300 тысяч азербайджанцев и около 200 тысяч армян. В некоторых селах они живут вместе, в одном селе. Между ними нет никаких проблем. Они живут, как нормальные соседи – и в России, и в Украине, и в других странах. Почему мы не можем сделать это здесь?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«Считаю, что мы должны быть готовы к этому. Мы должны подготовить к этому наши народы. Все, что сегодня я вам сказал, принимается азербайджанским народом и получает его поддержку. Это в то же время является моим обращением к армянам, проживающим сегодня в Нагорном Карабахе. Пусть они знают, что азербайджанский народ – не враг им. Просто азербайджанский народ хочет жить на земле своих предков. Он имеет на это право. Пусть и они живут, и мы. Но изгнать нас, чтобы жили они – это несправедливо. Мы никогда не сможем согласиться с этим.

Конечно, любая война завершается миром. Поэтому сегодня мы должны посмотреть и на послевоенный этап. Если обе стороны проявят твердую волю, а международные организации помогут нам в этом вопросе, то считаю, что этого можно будет добиться. Это будет не так легко. Но мы должны постараться добиться этого»,- отметил глава государства.