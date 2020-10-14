Президент Ильхам Алиев: Нас никто не сможет остановить, потому что наше дело – правое, мы идем и успешно идем по этому пути

БАКУ/Trend/ - Армения обстреливает Гянджу, Мингячевир, Барду, другие места, где проживает гражданское население с целью посеять панику, хаос, страх. Сегодня Азербайджан - совершенно другая страна. Сегодня выросло новое поколение. В условиях независимости появились новые люди – патриоты, сильные, как морально, так и физически. В то же время и старшее поколение сегодня обладает совершенно другим мировоззрением.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«Наше государство обладает твердой волей, у нас мощная армия. Именно поэтому подлые нападения не смогли сломить нашу волю. Больше всего от армянского вандализма пострадал город Тертер. На Тертер упали тысячи снарядов. Тертер – небольшой город. Не такой крупный, как Гянджа. Как мне сообщили сегодня утром, с 7 часов – сейчас половина 10-го, - за два с половиной часа на город Тертер упало более тысячи снарядов. Но тертерцы стоят, как гора, объединившись в единый кулак, никуда не уходят и говорят: умрем, но не отступим. Так обстоит дело и в Агдаме, и в Геранбое, и в Агджабеди, во всех других регионах, расположенных вблизи от линии фронта. Они привыкли жить лицом к лицу с врагом. В 2016 году, после известных апрельских боев, я поехал в регионы, пострадавшие от армянского вандализма, и побывал в одном селе. Расстояние от этого села до армянских позиций составляло 100-150 метров. Наши военнослужащие сказали мне: не ходите туда. Не ходите, там опасно. Я ответил, что там живут наши граждане, а разве для них не опасно? Какие же они смелые, гордые люди, что живут там, созидают, растят детей под обстрелами врага. Вот такой он –азербайджанский народ!» - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Еще одна цель Армении – остановить нас. Они считают, что эти подлые удары остановят нас. Нас никто не сможет остановить, потому что наше дело – правое, мы идем и успешно идем по этому пути. Поднимаем наш флаг, освобождаем земли и будем идти этим путем до конца!»- отметил глава государства.