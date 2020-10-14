Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и России – Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор, сообщает в среду Trend, со ссылкой на МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал Лаврова о последней напряженности в регионе, довел до внимания российского коллеги, что в час ночи 14 октября армянские вооруженые силы были приведены в боевую готовность для ракетного обстрела Гянджи, Мингячевира и других городов Азербайджана, в целях нападения на мирное азербайджанское население и представляющую важное значение инфраструктуру.

Он подчеркнул, что в рамках права самообороны и с целью защиты своего гражданского населения Вооруженные силы Азербайджана уничтожили эти ракетные системы в состоянии боевой готовности как легитимные военные цели на азербайджано-армянской пограничной территории оккупированного Кельбаджарского района.

Министр отметил, что ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил серьезную обеспокоенность в связи с гибелью гражданских лиц, подчеркнул важность соблюдения гуманитарного режима прекращения огня, согласованного во время Московской встречи.

(Текст: Кямаля Сеидова.)