Президент Ильхам Алиев: Пусть нас никто не обвиняет, иначе нам придется раскрыть все нелицеприятные моменты

БАКУ/Trend/ - После столкновений в товузском регионе - 16 июля конфликт прекратился, а начиная с 17 июля ежедневно грузовые самолеты начали доставлять в Армению оружие. Посмотрите, есть ли в бюджете Армении эти пункты? Нет. Валютные резервы Армении составляют 1,5 миллиарда долларов. И все. Больше денег у нее нет. Внешний государственный долг этой страны составляет примерно 8 миллиардов долларов. То есть, эта страна потерпела крах. Откуда столько только уничтоженной техники, столько техники, которая еще будет уничтожена?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

“Если война продолжится, то мы уничтожим всю их армию, всю армию! Поэтому чем быстрее они прекратят войну, тем больше смогут сохранить свои танки, пушки. Сколько еще этого на территории Армении. Россия имеет военную базу в Армении, там находится 5 тысяч солдат. Есть ли у Турции военная база в Азербайджане? Нет. Границу Армении с Ираном и Турцией защищают российские пограничники. Есть ли на границе Азербайджана турецкие пограничники? Нет. Так что, пусть нас никто не обвиняет. Иначе нам придется раскрыть все нелицеприятные моменты”,- отметил глава государства.