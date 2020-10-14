Привлечение армянскими властями детей к участию в военных действиях – преступление против своего народа

БАКУ /Trend/ - Привлечение армянскими властями детей к участию в военных действиях – преступление против собственного народа

Об этом Trend сказал профессор, доктор Университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов, комментируя распространенные на телеграм-каналах видеокадры о том, что армянские власти, потеряв после двух недель боевых действий в Карабахе значительную часть живой силы, начали привлекать к военным действиям детей.

"И так ясно, что руководство Армении не думает о будущем своего народа, ведь если рассматривать даже официальную хронику Армении, то в последних боях в основном погибают ребята 1999-2001 года рождения. Это целое поколение, которое года через три-четыре должно приступить к репродуктивному процессу и завести детей. То есть, детей у этого и последующих поколений не будет, в результате будет иметь место серьёзная демографическая яма. То, что сейчас детей тоже пытаются привлечь к участию в военных действиях, в которых у армянской стороны нет возможности победить – значит, что детей просто посылают на заклание", - сказал он.

Ровшан Ибрагимов подчеркивает, что власть, привлекающая к военным действиям детей, готова ради своих гнусных политических целей идти на любые жертвы.

"Есть еще один момент - в случае, если будут потери среди молодежи, а вполне вероятно что так и произойдёт, то армянская пропаганда будет широко и громко кричать на весь мир, что якобы это Азербайджан продолжает уничтожать мирное население, в том числе детей и подростков. Не сомневаюсь, что фотографии этих детей и подростков позднее в пропагандистских целях появятся во многих СМИ по всему миру. То есть, армянские власти преследуют гнусную цель – очернить Азербайджан в глазах всего мира", - отметил он.

Ибрагимов добавил, что международные организации должны предпринять все возможное, чтобы предотвратить жертвы среди детей. В данном вопросе роль международных организаций, в частности правовых, играет огромную роль.

(Автор: Джани Бабаева.)