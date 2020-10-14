УМК, РПЦ и Еврейская религиозная община Гянджи распространили обращение (версия 2)

(Первая версия в 16:05)

БАКУ /Trend/ - Полномочный представитель по Западному региону Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Таир Аббасов, иерей Варфоломей (Денис) Сотников церкви Александра Невского Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви и зампред Еврейской религиозной общины Гянджи Анар Мамедов распространили обращение, решительно осуждающее ракетный обстрел второго города Азербайджана - Гянджи, находящегося вдали от фронтовой зоны, вооруженными силами Армении, грубо нарушившими гуманитарный режим прекращения огня.

«Начиная с 4 октября 2020 года, Гянджа подвергается ракетному обстрелу со стороны Армении. В результате до настоящего времени погибли 11 и ранены свыше 70 гражданских лиц. Полностью разрушены 10 жилых зданий, сотням объектов нанесен серьезный ущерб. Во время ракетного обстрела Армении трое детей потеряли обеих родителей. Наряду с историческими, культурными объектами местного и республиканского значения, а также учебными заведениями в Гяндже серьезно пострадали культовые постройки. Так, ущерб нанесен Русской православной церкви Александра Невского, построенной в 1887 году, религиозно-архитектурному комплексу «Имамзаде» XIV века. Толерантный и многонациональный Азербайджан - общая родина всех проживающих здесь народов. Люди, связавшие свою судьбу и жизнь с этой землей, которые испокон веков здесь живут, представители различных национальностей, исповедующих разные религии – все они азербайджанский народ.

Следует отметить, что военно-политическое руководство Армении неоднократно пыталось посеять семена раздора среди народов, проживающих в нашей стране, нарушить единство и равенство между ними, но не добилось этого. Их провокации, военные преступления против мирного населения, еще больше укрепляют узы единства и братства между нами. Мы решительно осуждаем захватнические действия руководства Армении, применение оружия массового поражения против мирного гражданского населения и призываем международные структуры отказаться от политики двойных стандартов, оказать давление на страну-агрессора Армению», - говорится в обращении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)