Армения и в настоящее время, нарушая режим прекращения огня, продолжает обострять ситуацию - помощник Президента (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения, использует против мирного населения Азербайджана ракеты, в том числе РСЗО "Смерч". Когда вы были в Гяндже - стали свидетелями провокации Армении.

Как передает в среду Trend, об этом на брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Армения и в настоящее время обостряет напряженность, нарушая режим прекращения огня, обстреливая Агдам, Тертер, Геранбой и другие города.

"В настоящее время боевые действия выходят за пределы зоны конфликта. Потому что Армения также ведет огонь по городам, находящимся вдали от зоны конфликта. Армения ведет огонь по Азербайджану со своей территории. Сегодня Армения привела в готовность ракеты для нанесения ударов по Гяндже, Мингячевиру и другим городам Азербайджана. Мы приняли меры по нейтрализации этих ракетных комплексов, чтобы обеспечить безопасность граждан Азербайджана. Этот шаг Азербайджана соответствует международному праву, согласно которому, для обеспечения безопасности, наша страна обладает правом нанести удар по военным целям, которые представляют угрозу безопасности Азербайджана. В утренние часы Армения привела в готовность ракетные комплексы, чтобы нанести удар по мирному населению Азербайджана. Для нейтрализации источника угрозы Азербайджан принял меры исходя из международного права. Мы неоднократно наблюдали, что вся агрессия Армении нацелена на гражданское население, в следствие чего погибает большое количество мирных жителей. Во избежание повторения этого инцидента Азербайджан нейтрализовал военные цели, представляющие угрозу", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)