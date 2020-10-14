Процесс решения конфликта может начаться с момента, когда армянские войска начнут покидать оккупированные территории - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан освобождает свои земли от оккупации.

Об этом на сегодняшнем брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Гаджиев отметил, что принципы урегулирования конфликта определены: "Но процесс решения конфликта может начаться с момента, когда армянские войска начнут покидать оккупированные азербайджанские территории. Этот конфликт может быть решен в рамках восстановления территориальной целостности Азербайджана и на основании резолюций СБ ООН".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)