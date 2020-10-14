Президент Ильхам Алиев: Мы могли бы и не согласиться на режим прекращения огня. Мы пошли на это, чтобы и с этой, и с другой стороны не погибали люди

БАКУ/Trend/ - Мы дали Армении шанс. Мы могли бы и не согласиться на этот режим прекращения огня. Мы могли бы сказать, что не согласны. Кто бы мог нас заставить?! Никто. Мы пошли на это, чтобы и с этой, и с другой стороны не погибали люди. Их тоже жалко. Их тоже гонят. Наше Министерство обороны распространило видеокадры, армянских солдат приковывают цепью, цепью к железу, к ногам друг друга, чтобы они не сбежали. Сколько таких тел было обнаружено. Это ужас, они нелюди. Вдобавок ко всему в последние дни за армянскими солдатами идут карательные батальоны. Если кто-то отступает, то его расстреливают на месте, то есть, вот такое зверство, такой фашизм.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«Из-за того, что мы жили с этой тоской, мы хотим вернуться туда, но мирным путем. Поэтому мы дали Армении шанс - соблюдай режим прекращения огня, не нарушай его, сядь за стол переговоров, реши этот вопрос, верни нам наши земли. Твоя земля нам не нужна. Мы не претендуем на земли Армении. Я и вам сказал, тамошние армяне будут жить там, где они жили, у нас нет никаких проблем с ними. То есть, на данном этапе наша политика до конца состоит в этом»,- сказал глава государства.