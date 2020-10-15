Хикмет Гаджиев: Азербайджано-турецкая медиа-платформа является важной инициативой

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкая медиа-платформа является важной инициативой для консолидации наших усилий.

Как сообщает Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

"Сегодня мне позвонил мой дорогой друг Фахреттин Алтун (руководитель Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции - ред.). Мы пересмотрели наши совместные действия, сотрудничество, чтобы противостоять черной пропаганде и дезинформации, проводимой против наших стран. Азербайджано-турецкая медиа-платформа является важной инициативой для консолидации наших усилий", - написал Гаджиев.