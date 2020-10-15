Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО) (версия 2)

Политика 15 октября 2020 03:20 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 14 октября в 13:07)

БАКУ /Trend/ - 14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "France 24".

Trend предлагает вниманию данное интервью.

-Здравствуйте, добро пожаловать в рубрику интервью "France 24". Сегодня мы в столице Азербайджана городе Баку, и я нахожусь рядом с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Алиев, большое спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. Конечно, я спрошу у Вас о нагорно-карабахском конфликте. С того момента, как было подписано соглашение о прекращении огня, предусмотренное как гуманитарное прекращение огня, насилие и война продолжались. Хочу спросить у Вас, считается ли данное прекращение огня официально недействительным, завершившимся и отмененным?

-Это зависит от поведения Армении, потому что мы всегда остаемся приверженными нашим обязательствам. Как вам известно, предложение о прекращении огня на гуманитарной основе принадлежит России, и мы поддержали его, так как, думаю, это было правильным решением для обмена телами погибших солдат и пленными, продолжения деятельности за столом переговоров. В объявленной в Москве декларации фактически было обеспечено проведение переговоров в рамках базовых принципов. Это всегда было нашей позицией. Армянская сторона всегда пыталась нарушить процесс и применить к процессу переговоров новые подходы. Они были отклонены нами и сопредседателями Минской группы. Важнейшая часть декларации, наряду с другими вопросами, состоит в том, что формат переговоров останется неизменным. Это очень важно. Возможно для широкой международной аудитории не очень ясно значение этого. Конечно, я подробнее остановлюсь на этом, потому что за последние два года после прихода к власти в Армении нового правительства одно из направлений их деятельности заключалось в том, чтобы усадить за стол переговоров так называемое "правительство" так называемой "Нагорно-Карабахской республики" и, таким образом, изменить формат переговоров. Потому что уже более двадцати лет переговоры ведутся в рамках процесса Минской группы между Арменией и Азербайджаном. Поэтому попытки привлечения так называемого "правительства Нагорно-Карабахской республики" к переговорам были стремлением изменить формат. Таким образом, при приверженности обеих сторон неизменности формата, это означает, что все останется в ранее обговоренных рамках. Мы соблюдали режим прекращения огня. Однако, как вам известно, Армения грубо нарушила прекращение огня, и это произошло не только в Гяндже. Нападение на гражданских лиц в Гяндже отражает их агрессорскую политику. Также они ежедневно нарушают прекращения огня. Сегодня мне сообщили, что этим утром с 7 до 9 часов они более 150 раз подвергли артиллерийскому обстрелу Тертер и Агдам. К сожалению, сегодня в Тертере погиб один мирный житель.

-Но ведь и Азербайджан продолжил обстрелы, не так ли? Мир увидел видеокадры артиллерийского обстрела гражданских лиц в Нагорном Карабахе - в Ханкенди.

-После объявления о прекращении огня артиллерийский обстрел с азербайджанской стороны был остановлен. Это во-первых. Во-вторых, мы никогда не подвергаем преднамеренному обстрелу гражданских лиц в городах и селах на оккупированных территориях. Нашей мишенью являлись только военные установки. Наши военные цели были установлены очень внимательно. Так что мы наносим удары только по целям, представляющим угрозу жизни наших граждан и солдат. Но, к сожалению, армяне используют тактику размещения военных установок в городах, где проживают люди, а мы должны были себя защищать. Однако после установления прекращения огня мы были привержены ему, но Армения нарушила прекращение огня, поэтому мы были вынуждены ответить.

-Таким образом, Вы говорите, что после установления прекращения огня Азербайджан не наносил никаких ударов? Даже по военным целям?

-Нет, удары по военным целям наносились. Мы не отрицаем этого. Но это естественно, ведь мы должны были себя защищать. Добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно. Иначе Армения получит преимущество и достигнет поставленной цели. По существу они это и пытаются сделать. Они пытаются вернуть освобожденные территории. В частности, пытались вернуть город Гадрут. Но безуспешно. Советую им, - я уже направил открытый месседж правительству Армении, а также армянскому народу, - прекратить попытки вернуть освобожденные территории. Это приведет только к новым жертвам, кровопролитию.

-А что Вы можете сказать о видеокадрах бомбардировки церквей в Нагорном Карабахе? Ведь это не военные цели.

- Да, правы. Мы изучаем этот вопрос. Хочу отметить, что Азербайджан является страной с очень высоким уровнем религиозной толерантности, это отмечено всеми ведущими международными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций. Его святейшество глава Ватикана, Папа Римский Франциск во время визита в Баку открыто заявил, что уровень межкультурного и межрелигиозного диалога в Азербайджане очень высок. Вы, наверное, видели расположенную в центра Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5000 древних книг на армянском языке. Но что сделала Армения с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот. Они содержат там свиней, оскорбляя таким образом не только наши чувства, но и чувства всех мусульман.

Я не говорю, что мы сделали это, чтобы отомстить, нет. Мы должны изучить данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей.

-Хочу спросить у Вас о дипломатическом процессе? Продолжается посредничество Минской группы ОБСЕ, нынешних сопредседателей – Франции, США и России. Должна ли оставаться данная структура, включая сопредседательство Франции на этих переговорах?

-Знаете, с начала противостояния мы получаем некоторые противоречивые заявления и месседжи. Однако считаю, что благодаря взаимным дипломатическим усилиям нам удалось сохранить ситуацию под контролем. Как вам известно, Президент Макрон несколько раз звонил мне и наша последняя беседа была очень позитивной. Мы привержены усилиям, направленным на поиск политического урегулирования конфликта. Мне сообщили, что Франция, как сопредседатель, останется нейтральной, так как это - мандат сопредседателя. Сегодня утром мне сообщили, что министр иностранных дел Франции выступил с заявлением о том, что Франция должна оставаться нейтральной, так как является сопредседателем Минской группы. Мы полностью поддерживаем эту позицию, и наша позиция всегда заключалась в том, что все сопредседатели должны оставаться нейтральными, что они не должны принимать чью-то сторону, потому что иное поведение противоречит их мандату. Каждая страна имеет союзников, друзей на национальном уровне, с какими-то странами имеет более активные, с какими-то - менее активные связи. Это нормально, и никто не возражает против этого. Но если какие-то страны имеют мандат посредников, то, конечно, уверен, что обе стороны – Армения и Азербайджан ждут нейтралитета, и в настоящее время мы видим этот нейтралитет. Поэтому считаю, что вопрос, которого вы коснулись, больше не существует, мы закрыли эту страницу.

-В предыдущих интервью Вы потребовали у Эмманюэля Макрона извиниться за высказывание о переброске Сирии 300 бойцов для участия в боях на вашей стороне. Говорили ли Вы в ходе последней беседы с ним об этом вопросе – выдвинутом им обвинении в участии наемников на вашей стороне?

-Да, конечно. Мы говорили об этом, и я жду доказательств. Никаких доказательств мне не представлено. Никаких документов не представлено другим нашим официальным лицам. Я попросил Президента Франции представить документы, организовать контакты между руководителями соответствующих государственных структур для переговоров, обмена данной информацией. Такой контакт состоялся, и могу вам сказать, что никаких доказательств нам не представили. Считаю, что если нет никаких доказательств, то эти слухи должны остаться в прошлом. У нас нет наемников. Это – наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более 2 недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли.

-По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, есть военное участие Турции, и это может привести к интернационализации конфликта. Он ошибается в этом вопросе?

-Да, он ошибается в этом вопросе. Военное участие Турции является еще одной фейковой новостью. Военного участия Турции нет. Мы используем военное оборудование, произведенное в Турции, это правда. Однако, мы используем также военное оборудование производства России, производства Израиля, других стран. В отличие от Армении, получающей это бесплатно, мы покупаем военное оборудование. Турция никак не участвует в процессе, за исключением политической плоскости. Здесь нет турецких войск. Здесь находятся турецкие F-16, но они остались здесь после совместных военных учений. Кстати, в прошлом году мы провели с Турцией 10 совместных военных учений, включая учения Военно-воздушных сил. В этом году в связи с пандемией мы провели всего 2 учения. Так получилось, что после военных учений произошли нынешние столкновения. Таким образом, мы решили оставить F-16 на земле, и они находятся на земле, а не в воздухе.

-Сколько дронов производства Турции вы привлекли?

-Достаточно для того, чтобы добиться поставленной цели. Думаю, вы поймете меня правильно, это – информация, которую я предпочитаю не раскрывать.

-Но они говорят свое слово в этом конфликте?

-Конечно, это – очень современное, продвинутое вооружение. Могу вам сказать, что только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов, только с помощью дронов. Конечно, как вам известно, мы используем также дроны, полученные из других источников. Мы используем артиллерию, многочисленные военные установки. Однако только дроны нанесли Армении ущерб на сумму 1 миллиард долларов. Это – серьезный ущерб для них. Мне интересно, откуда они взяли столько денег для приобретения всех этих установок, вполне вероятно, что получили бесплатно.

-К сожалению, на этом мы должны подвести итог. Конечно, у нас было много вопросов, которые бы мы могли задать Вам. Президент Ильхам Алиев, благодарю Вас за ответы на наши вопросы. Благодарю также зрителей, которые были сегодня с нами. Продолжайте следить за "France 24", чтобы смотреть международные новости.

-Благодарю.

-Спасибо. Очень интересно было беседовать с Вами.

Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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